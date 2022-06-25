Кудрявый модник: Кети Топурия засняла подросшего сына в шортах и футболке на прогулке с сестрой

Солистка группы «А’Студио» поделилась трогательным фото. Она проводит выходной с наследниками на природе.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия является одной из самых известных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Артистка регулярно хвастается модными образами.

Примечательно, что после развода с Львом Гейхманом она долго не могла найти достойного мужчину, но теперь счастлива в браке с Львом Деньговым. 

Примечательно, что недавно Топурия с размахом отметила семилетие дочки, устроив вечеринку в стиле Барби. А теперь она снова дает концерты и ездит на съемки. Но 25 июня певица устроила себе выходной. Она поделилась трогательным кадром. 

Кети запечатлела дочку, которая обнимала собаку, а также подросшего сына в шортах и футболке. Адам бегал по лужайке. 

Оливия и Адама. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились детьми Топурии. Многие осыпали комплиментами малышей. Они заметили, что Адам подрос. 

«Какие они классные», «У вас еще и собачка есть», «Как сын вырос, такой модник», «Просто чудо маленькое», «А Оливия просто куколка», «У вас шикарный двор», «Детки счастливые», «Классно, лето, лужайка, живность», — стали писать подписчики.

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