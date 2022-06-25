Кудрявый модник: Кети Топурия засняла подросшего сына в шортах и футболке на прогулке с сестрой

Кети Топурия является одной из самых известных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Артистка регулярно хвастается модными образами.

Примечательно, что после развода с Львом Гейхманом она долго не могла найти достойного мужчину, но теперь счастлива в браке с Львом Деньговым.