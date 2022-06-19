Летний хит: Топурия вслед за Рудовой отметилась в атласном корсете и джинсах скинни

Кети Топурия знакома публике, так как является солисткой группы «А’Студио». Она больше 15 лет выступает на сцене и успела показать не только вокальные данные, но и свое чувство стиля.

Певица зачастую носить яркие и женственные наряды. В обычной жизни она также выдерживает лаконичные образы. Примечательно, что после вторых родов звезда быстро вернулась в форму.