Летний хит: Топурия вслед за Рудовой отметилась в атласном корсете и джинсах скинни

Кети Топурия знакома публике, так как является солисткой группы «А’Студио». Она больше 15 лет выступает на сцене и успела показать не только вокальные данные, но и свое чувство стиля.
Певица зачастую носить яркие и женственные наряды. В обычной жизни она также выдерживает лаконичные образы. Примечательно, что после вторых родов звезда быстро вернулась в форму.
Топурия воспитывает дочку Оливию от первого брака и сына Адама, которого родила от нынешнего мужа Льва Деньгова. Пара недавно отдохнула в Турции, где певица щеголяла в алом платье. А вот 18 июня артистка устроила вечеринку для дочки. Первую часть праздника Кети проходила в двухцветном костюме-кимоно.
А вот уже вечером артистка решила покрасоваться в джинсах скинни и атласном корсете. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Наряд сделал ее талию еще более тонкой.
В подобном корсете также этим летом ходит Наталья Рудова. Актриса тоже поддержала тренд на женственность. А вот Топурии удалось восхитить поклонников. Многие стали писать ей комплименты.
«Мама двоих детей — класс», «Выглядишь просто превосходно», «С такой фигуркой любая вещь сидит, как влитая», «Ну Кети, ты просто куколка», «Наряд вызывает тихий восторг», «Ох, талия — аномалия», «Умеет выглядеть топово», — прокомментировали кадры подписчики.