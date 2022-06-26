«Ничего круче нет»: Собчак примерила два стильных костюма с ультрамодными брюками

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ и создает свои передачи.
Блондинка привыкла быть в центре событий. Она не скрывает, что много денег тратит на наряды. Недавно светская львица щегольнула в театре с мужем Константином Богомоловым, облачившись в черное платье в пол.
А вот на венчании у подруги Ксения уже была в скромном черном платье и платке. Она зачастую подбирает такие образы, которые привлекают к ней внимание. 25 июня телеведущая устроила шопинг. Она пришла к российскому модельеру в бутик и примерила костюм сиреневого цвета с жакетом на запах и брюками клеш.
«Очень красивый цвет! Фиолетовый. Лесь, почему мне нравится цвет сумасшедших? Казалось бы, у меня уже несколько костюмов, а ничего круче по крою и по цвету нет нигде», – отметила звезда.
Также Ксения успела примерить шелковый костюм в бельевом стиле. Наряд изумрудного цвета с брюками палаццо скрыл изъяны ее фигуры. Такие образы нравятся также Лере Кудрявцевой и Кети Топурии.
Многие осыпали комплиментами блондинку. «Ох, как роскошно», «Костюмы крутые», «Вам так идет», «А зеленый даже больше к лицу», «Какой лучок! Шикарно», «Вы всегда неотразимы», — стали писать подписчики.
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