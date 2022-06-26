«Ничего круче нет»: Собчак примерила два стильных костюма с ультрамодными брюками

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ и создает свои передачи.

Блондинка привыкла быть в центре событий. Она не скрывает, что много денег тратит на наряды. Недавно светская львица щегольнула в театре с мужем Константином Богомоловым, облачившись в черное платье в пол.