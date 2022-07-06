«В самом тренде»: Стеша Маликова предстала в джинсовых шортах и твидовом жакете самого модного цвета сезона

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие осыпали ее комплиментами.

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А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Жакет плюс шорты равно модный дуэт. Уже не первый летний сезон в моде носить жакеты и пиджаки с шортами. Стефания создала свой модный образ в уличном стиле, надев шорты из денима с твидовым жакетом, укороченной длины, что добавило модного градуса аутфиту, поскольку укороченные жакеты в самом тренде. Кроме того, он самого модного оттенка Very Peri.

Этот цвет Институт Pantone назвал цветом 2022 года. На русский язык название переводится как барвинок. Очень благородный холодный разбеленный оттенок фиолетового цвета, но с легкой розовинкой, что добавляет ему нежности.

Наличие белого в оттенке открывает возможность широкого спектра в комбинаторике со всеми цветами пастельной группы (в данном случае голубые шорты) и белого (футболка), а розовинка в оттенке гармонично "зацепилась" с с алым оттенком красного платка. Вся эта цветовая гармония создает целостную картинку, которая радует глаз.

Эффекта образу добавляет стилевой контраст простоты и благородства. Шорты с футболкой стиля кэжуал, а жакет, хоть и с накладными кармашками, но все же из классики + твидовая ткань, добавляющая нотку шика.

Классику в образе Стефания поддержала часами, а стиль кэжуал — сумочкой. Образ получился стильным, модным, гармоничным и мобильным (удобным). Стефания выглядит молодо, свежо, современно и элегантно», – высказалась эксперт.