«Любимый летний вайб»: Стеша Маликова в кукольном платье с цветочным принтом и косынке отметилась в парке

Обычно Маликова готовится к летнему сезону. Она носит легкие блузки, джинсы и жакеты. Так как у нее стройная фигура, бизнеследи подчеркивает свои достоинства. На этот раз она решила похвастаться ярким комплектом с цветочным принтом.

Стеша вышла на прогулку в Парке Горького в кукольном платье с открытой спиной и рукавами-фонариками. Наряд она дополнила косынкой в тон.