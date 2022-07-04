«Любимый летний вайб»: Стеша Маликова в кукольном платье с цветочным принтом и косынке отметилась в парке

Дмитрий Маликов является одним из самых известных певцов в стране. Он вырастил дочку Стефанию, которая недавно окончила МГИМО.
Теперь артист много времени уделяет сыну Марку. А вот его старшая наследница активно занимается своим бизнесом. Она запустила свой бренд одежды и часто дает советы по стилю.
Обычно Маликова готовится к летнему сезону. Она носит легкие блузки, джинсы и жакеты. Так как у нее стройная фигура, бизнеследи подчеркивает свои достоинства. На этот раз она решила похвастаться ярким комплектом с цветочным принтом.
Стеша вышла на прогулку в Парке Горького в кукольном платье с открытой спиной и рукавами-фонариками. Наряд она дополнила косынкой в тон.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
«Любимый летний вайб», – заявила она.
Примечательно, что подобные наряды носят Ольга Бузова, Кети Топурия и другие звезды. Увидеть еще больше новостей можно в нашем в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». А поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие осыпали ее комплиментами.
«Милая, прелестная очаровашка! Чудо девушка просто!», «Природа не ошиблась, подарив миру такую божественную красоту!», «Очень красивое платье!», «Словно из сказки», «Шикарный наряд», «Ох, как это красиво», «Люблю косынки», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды