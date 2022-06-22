«В стиле кэжуал шик»: Стеша Маликова показала, как носить джинсы и жакет, чтобы выглядеть дорого

Стеша Маликова всегда была гордостью отца. Дмитрий Маликов никогда ничего не жалел для дочки. Он брал ее с собой на светские рауты и в путешествия.

А когда ей довелось стать студенткой МГИМО, то отец помог ей открыть свой шоурум и запустить бренд одежды. Стефания давно интересуется модой, поэтому теперь сама создает наряды.