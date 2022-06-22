«В стиле кэжуал шик»: Стеша Маликова показала, как носить джинсы и жакет, чтобы выглядеть дорого

Стеша Маликова всегда была гордостью отца. Дмитрий Маликов никогда ничего не жалел для дочки. Он брал ее с собой на светские рауты и в путешествия.
А когда ей довелось стать студенткой МГИМО, то отец помог ей открыть свой шоурум и запустить бренд одежды. Стефания давно интересуется модой, поэтому теперь сама создает наряды.
Маликова к лету подготовила множество нарядов. Она щеголяет в струящихся платьях, а также носит юбки и модные брюки кюлоты. Но и с джинсами у нее есть много образов. На этот раз светская львица показала базовый лук.
Она облачилась в блузку без рукавов и черный жакет в тон. Стеша сочетала их с джинсами светло-голубого цвета и алой сумочкой.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее женственным образом и отметили, что он выглядит дорого. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Стефании в модном контрастном стиле кэжуал шик, который объединил в себе классику и повседневность. Жаль, что не видно обуви, но в любом случае, выстроено все гармонично и образ воспринимается целостно.
Прическа поддерживает джинсы и повседневность, а сумочка классическую нотку аутфита. Если рассматривать образ без жакета, то он смотрится более женственно. Приталенность и женственность вновь в тренде + создается модный контраст приталенного верха и свободного объемного низа, что даже более эффектно, чем с жакетом», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro