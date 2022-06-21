Стеша Маликова в ультрамодных джинсах с высокой посадкой и в жакете поверх топа предстала в ресторане

Стеша Маликова является дочкой знаменитого певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она лишь недавно окончила университет. При этом у нее уже есть свой бренд одежды.
Она часто посещала светские рауты и красные дорожки. Наследница артиста теперь дает советы по стилю и выпускает наряды для сверстниц.
Этим летом Стеша уже демонстрировала струящееся платье в крапинку, а также модные брюки-кюлоты. Дочка певца на этот раз решила отправиться в ресторан. Она покрасовалась в ультрамодных брюках с высокой посадкой, а также в кроп-топе. Лук дополнили жакет и босоножки с леопардовым принтом без каблука.
Она подчеркнула свою точеную фигуру. Маликова продемонстрировала, как летний лук сделать современным и при этом не слишком открытым.
«Lettle à Coco», — написала она.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Более того, джинсы такого кроя носит Виктория Боня и другие звезды. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за красотка», «Наряд безумно крутой», «У вас классная фигура», «Выглядите дорого», «С такой прической особенно милая», «Такая леди», «Ох, как вы стильно выглядите», «Привлекаете взоры», «Хороша», — прокомментировали кадры подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды