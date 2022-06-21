Стеша Маликова в ультрамодных джинсах с высокой посадкой и в жакете поверх топа предстала в ресторане

Стеша Маликова является дочкой знаменитого певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она лишь недавно окончила университет. При этом у нее уже есть свой бренд одежды.

Она часто посещала светские рауты и красные дорожки. Наследница артиста теперь дает советы по стилю и выпускает наряды для сверстниц.