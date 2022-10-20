«Образ обволакивающий заботой»: Стеша Маликова предстала в модном трикотажном платье цвета молока и ботфортах

Стеша Маликова уже давно занимается своим бизнесом. Она запустила бренд одежды, когда училась в школе. Дмитрий Маликов во всем старается помогать дочке. Она регулярно путешествует и каждый раз демонстрирует новые наряды. Ей нравится выглядеть женственно и современно.
Еще недавно Стеша хвасталась платьями в романтическом стиле, то теперь она все чаще демонстрирует широкие джинсы, показывает луки со свитерами оверсайз. А этой осенью ей нравится носить яркие пальто.
На этот раз Маликова участвовала в фотосессии. Она предстала в трикотажном белом платье с разрезом. Светская львица дополнила его свитером оверсайз в песочном оттенке. Ботфорты из замши были в тон наряда. Также изюминкой образа стали шапка и объемный шарф в белом цвете. Стеша дефилировала перед камерой.
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Поклонники восхитились образом, а для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Стефании однозначно можно назвать модным и как нельзя актуальным, особенно для россиян. Если говорить про обувь, то мы видим устойчивый каблук. Это дает ощущение стабильности, ощущение твердой почвы под ногами, спокойствия, заземления.
Обувь из замши, платье из трикотажа и шапка тоже из трикотажа. Весь образ обволакивающий заботой. Сегодня важно иметь жесткую и твердую позицию, но хочется защиты и объятий. Даже цвета здесь выбраны нежные, вкусные, если говорить про свитер и обувь. А еще фигура скрыла, что говорит о безопасности и о защите. Образ для россиян, особенно в холодное время года, очень актуальный», – высказалась эксперт.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.