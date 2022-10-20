«Образ обволакивающий заботой»: Стеша Маликова предстала в модном трикотажном платье цвета молока и ботфортах

На этот раз Маликова участвовала в фотосессии. Она предстала в трикотажном белом платье с разрезом. Светская львица дополнила его свитером оверсайз в песочном оттенке. Ботфорты из замши были в тон наряда. Также изюминкой образа стали шапка и объемный шарф в белом цвете. Стеша дефилировала перед камерой.

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