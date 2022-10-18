Трендовый оверсайз: Стеша Маликова щегольнула в остромодных джинсах-трубах и жакете цвета индиго

Стеша Маликова уже давно стала бизнеследи. При этом лишь недавно она окончила МГИМО. Примечательно, что она является дочкой Дмитрия Маликова. Певец помогает наследнице развивать ее бизнес. Стефания запустила свой бренд одежды. Она регулярно рассказывает о моде и дает советы подписчикам.
На днях Стеша показала два образа со свитером оверсайз. Она также решила примерить пальто в актуальном цвете. Обычно дочка певца выбирает элегантные образы, если идет в театр или ресторан с отцом.
На этот раз Маликова похвасталась обновками. Она позировала в джинсах-трубах с широкой штаниной в пол. Бизнеследи сочетала его с жакетом оверсайз цвета индиго. Она решила показать, как стильно носить оверсайз этой осенью.
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Поклонники следят за жизнью Стеши. Многие восхитились ее образом. К слову, джинсы-трубы в моде не первый сезон.
«Очень круто выглядит», «Джинсы — отвал головы», «Цвета кайф», «Мне кажется, вы в таком наряде еще миниатюрнее», «Какая вы стиляга», «Что-то в этом есть точно», «Зимой не удобно будет», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды