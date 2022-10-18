Трендовый оверсайз: Стеша Маликова щегольнула в остромодных джинсах-трубах и жакете цвета индиго

На этот раз Маликова похвасталась обновками. Она позировала в джинсах-трубах с широкой штаниной в пол. Бизнеследи сочетала его с жакетом оверсайз цвета индиго. Она решила показать, как стильно носить оверсайз этой осенью.

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