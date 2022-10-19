Яркая даже осенью: Стеша Маликова отметилась в остромодном пальто цвета лазури и струящихся брюках

Стеша Маликова родилась и выросла в звездной семье. Она давно стала интересоваться модой. Два года назад во время учебы в МГИМО дочка Дмитрия Маликова запустила свой бренд одежды. Примечательно, что не так давно она делилась советами касательно моды. Каждый сезон бизнеследи выпускает актуальные наряды.
Не так давно Стеша показала элегантные платья для особых случаев. Также она демонстрировала модные джинсы-трубы, костюмы модных тонов и блузки. Однако к осени она подготовилась основательно и выпустила теплые вещи.
На этот раз Стеша примерила свитер оверсайз лазурного цвета и песочные струящиеся брюки. Изюминкой образа слало яркое пальто в тон свитера. Она использовала только два цвета в образе, а также объемные фактуры, которые в моде в этом сезоне.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие отметили, что давно хотели увидеть такие необычные цвета. Они также осыпали комплиментами модницу.
«Ох, как ярко», «Пальто шикарное», «Ну тут с цветами не поиграешь особо, но выглядит шикарно», «Такую девушки сразу видно», «Брюки мне приглянулись», «Очень даже стильно», «Словно конфетка», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды