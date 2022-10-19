Яркая даже осенью: Стеша Маликова отметилась в остромодном пальто цвета лазури и струящихся брюках

На этот раз Стеша примерила свитер оверсайз лазурного цвета и песочные струящиеся брюки. Изюминкой образа слало яркое пальто в тон свитера. Она использовала только два цвета в образе, а также объемные фактуры, которые в моде в этом сезоне.

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