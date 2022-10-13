«Всегда вне моды»: Рудова выбрала длинное пальто с принтом pied-de-poule на осень вслед за Алсу

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие поклонники любят ее за роль в сериале «Татьянин день». Она также недавно снялась в сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Блондинка не скрывает, что занимается спортом. Она любит выглядеть женственно, поэтому носит корсеты, мини-юбки, короткие платья.
Этой осенью многие звезды пополнили гардероб обновками. Рудова тоже похвасталась новыми вещами. Вслед за Стешей Маликовой, Алсу и другие известными персонами она показала наряды на осень. Актриса выбрала черно-белую гамму.
На этот раз Рудова примерила брюки черного цвета и свитер. Она накинула на плечи длинное пальто с принтом pied-de-poule. Блондинка осталась в восторге от образа. Она решила не дополнять его украшениями. Подобное пальто есть и у Алсу. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
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«Образ достаточно прост, стандартен, элегантен и за счет этого достаточно скучноват. Это вариант, когда вы боитесь ошибиться в образе, боитесь ошибиться в стиле, поэтому выбираете классические вещи в черно-белой гамме. Они всегда вне моды, они всегда актуальны, но в них никогда не будет остроты, изюма, какой-то яркости, поэтому и здесь я это замечаю: классическое пальто, черный костюм.
Чтобы я сделала? Наверное, добавила бы ярких аксессуаров. Это могут быть украшения: широкое массивное колье в виде цепей, тогда бы мы ушли в эстетику 80-90 годов. Может это была бы цветная сумка в какой-то арт тематике. Она тоже добавила образу остроты. Или, например, цветную обувь. Она смотрелась бы интереснее.
Что касается пальто, то принт, который также называют "гусиная лапка", это классика – она не устаревает, всегда в моде и никогда не бывает на первых страницах глянца, поэтому для меня образ понятен, логичен, элегантен и скучен. Мне кажется, что Наташа более импозантная, более эксцентричная и яркая. Она может позволить себе более дерзкие наряды , – высказалась эксперт.
Наталья Рудова и Алсу. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro