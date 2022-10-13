«Всегда вне моды»: Рудова выбрала длинное пальто с принтом pied-de-poule на осень вслед за Алсу

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«Образ достаточно прост, стандартен, элегантен и за счет этого достаточно скучноват. Это вариант, когда вы боитесь ошибиться в образе, боитесь ошибиться в стиле, поэтому выбираете классические вещи в черно-белой гамме. Они всегда вне моды, они всегда актуальны, но в них никогда не будет остроты, изюма, какой-то яркости, поэтому и здесь я это замечаю: классическое пальто, черный костюм.

Чтобы я сделала? Наверное, добавила бы ярких аксессуаров. Это могут быть украшения: широкое массивное колье в виде цепей, тогда бы мы ушли в эстетику 80-90 годов. Может это была бы цветная сумка в какой-то арт тематике. Она тоже добавила образу остроты. Или, например, цветную обувь. Она смотрелась бы интереснее.

Что касается пальто, то принт, который также называют "гусиная лапка", это классика – она не устаревает, всегда в моде и никогда не бывает на первых страницах глянца, поэтому для меня образ понятен, логичен, элегантен и скучен. Мне кажется, что Наташа более импозантная, более эксцентричная и яркая. Она может позволить себе более дерзкие наряды , – высказалась эксперт.