«Хитяра осени»: Наталья Рудова в короткой «юбке-школьнице» и лоферах едва прикрыла свой тыл

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру в кино и может похвастаться большим количеством ролей. В свои 39 лет блондинка обладает стройной фигурой. Она не удивляется, что режиссеры все чаще предлагают ей играть роковых красавиц. Более того, артистка и в обычной жизни одевается женственно.
Примечательно, что Наталья следит за трендами. Она привыкла внушительные суммы тратить на обувь и наряды. Актриса — частая гостья на красных дорожках, поэтому любит выглядеть сногсшибательно, выбирая луки заранее.
На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она примерила наряд школьницы. Актриса облачилась в короткую серую юбку с карманами и свитер черного цвета. Также она дополнила свой аутфит лоферами на толстой подошве.
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«Ну и хитяра этой осени! Конечно, образ школьницы! Не могу повернуться, юбка очень короткая для меня. Но тем не менее, прикольная юбка! Карманы навыкате, все дела и вот такой свитерочек, лоферы ваши любимые! Мне кажется, просто шикарно!» — поделилась звезда.
Поклонники посчитали, что Наталья лукавит. Она носила и более дерзкие наряды. Актриса зачастую демонстрирует свои формы во всей красе на камеру.