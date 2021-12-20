Лучшая грудь российского кино по версии Нагиева: как Рудова стала звездой экрана и секс-символом

Она топ-модель с упругими прелестями, буквально само совершенство. Он – успешный бизнесмен с тугим кошельком и жаждой пикантных приключений. Вместе они оказываются в квартире у супружеской пары, чтобы потом плавно перекочевать на большую кровать вчетвером. Это – сюжет комедии, в которой главные роли исполнили Наталья Рудова, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова и Илья Носков.

После съемок пикантных сцен Нагиев назвал Рудову лучшей грудью российского кинематографа. И для девушки это – еще один статус в копилку к достижениям: она уже много лет входит в число самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim. Впрочем, обо всем по порядку.

Наталья Рудова: детство, родители, образование

Наталья Александровна Рудова родилась в Узбекистане 2 июля 1983 года. Семья будущей звезды родом из Казахстана, и на момент появления на свет Наташи ее мама Валентина Павловна была в отпуске в городе Пахтакоре, где проживала ее бабушка. Девочка стала вторым ребенком, у нее есть старшая сестра Оксана.

Мама Натальи Рудовой работала строительным инженером-проектировщиком, отец был бизнесменом. Когда Наташе исполнилось 12 лет, ее родители развелись, и мама с дочерями переехали в Россию, в город Иваново.

В школе Наташа Рудова посещала драмкружок и участвовала в спектаклях. Это так нравилось девочке, что она решила стать актрисой. В 1999 году она поступила в Ивановское областное училище культуры на курс Танзили Щекиной, который окончила в 2003 году. Будучи студенткой, девушка уже работала по специальности – выступала на детских праздниках.

Получив образование, Рудова отправилась покорять Москву, сняла комнату. Чтобы иметь средства к существованию, устроилась работать продавцом в спортивный магазин. Параллельно она начала штурмовать кастинги.

Наталья Рудова: карьера

С актерской карьерой у Рудовой не складывалось – раз за разом она получала на кастингах отказы. Поиски расширились, красавица со стройной фигурой смогла устроиться в модельное агентство и подрабатывала на рекламе, а также украшала собой обложки некоторых глянцевых изданий. Однажды на съемках она даже составила компанию Николаю Фоменко.

Но вот, наконец, Рудовой повезло – в 2005 году ее утвердили на эпизодическую роль в сериале «Примадонна». Правда, имени красотки в титрах не оказалось, но опыт работы в кино у нее уже появился. И уже в следующем году она вошла в актерский состав сразу нескольких сериалов: «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Воспоминания Сталина», «Рельсы счастья», «Кто в доме хозяин?».

Судьбоносным для Рудовой стал 2007 год. В это время она утверждается на роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», принесшем ей всероссийскую славу. Красавица покорила сердца телезрителей – она смогла передать всю противоречивость натуры своей героини.

Следующим проектом, в котором появилась Наталья Рудова, стал триллер «Казаки-разбойники» в 2008 году. Затем были драма «Дыши со мной» (2009 г.) с Антоном Макарским, комедия «Ирония любви» (2010 г.) с Гошей Куценко, Иваном Охлобыстиным и Алексеем Чадовым – так Рудова показала все грани своего актерского мастерства, легко перевоплощаясь в драматических или комических персонажей.

Например, в фильмографии Натальи Рудовой яркими стали роли в комедиях «Женщины против мужчин» (2015 г.), «Мафия: Игра на выживание» (2016 г.), «Счастья! Здоровья!» (2017 г.), «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (2018 г.).

Удвоили популярность актрисы сериалы «Универ. Новая общага» (2012 г.), где красотка исполнила роль завкафедрой и новой пассии Майкла, и «Молодежка» (2015 г.), в котором Рудова воплотила на экране жену Руслана Жданова.

Не остается в стороне Наталья Рудова и от популярных телешоу. Например, в 2007 году она принимала участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» с Максимом Галкиным. А в 2007 году участвовала в программе «Две звезды» в дуэте с Дмитрием Колдуном.

В 2017 году Наталья Рудова в числе приглашенных знаменитостей участвовала в модном показе осенне-зимней коллекции одежды дизайнера Беллы Потемкиной.

Примерила Наталья Рудова на себя и роль телеведущей. Красотка стала ведущей реалити «Место под солнцем». Съемки проходили на острове Бали, а красотка призналась: нелегкая это была работа, ведь под палящим солнцем в купальнике ей приходилось находиться многие часы.

Помимо кино и сериалов, Рудова снялась в нескольких клипах. Например, у Иракли «Я — это ты» (2014 г.), Тимати «Ключи от рая» (2016 г.), Анны Седоковой в видео на песню «Первая любовь» (2017 г.), Иды Галич «Ты попал» (2018 г.).

Наталья Рудова: личная жизнь

Замужем Наталья Рудова еще не была ни разу, детей тоже не имеет. О своей личной жизни красавица предпочитает не распространяться. Поэтому поклонникам приходится собирать по крупицам сведения о ее романах, основанные порой на слухах или чьих-то домыслах.

Например, Рудову заподозрили в романе с Кириллом Сафоновым, с которым она снималась в «Татьянином дне». Как и считали, что у нее отношения с другим партнером по площадке – Дмитрием Колдуном после шоу «Две звезды». Якобы, чувства между ними вспыхнули как раз на проекте, и провстречались артисты до 2010 года.

В 2016 году Наталья Рудова вышла в свет с музыкантом Артемом Пиндюрой из группы MBAND. Звезды появились на премьере зарубежного фэнтэзи, фото с мероприятия облетели Сеть, появились в аккаунте певца. Мужчина осыпал спутницу комплиментами, но официально роман они не объявляли.

Приписали Рудовой роман с сыном миллиардера Сергея Саркисова в 2018 году. Младшему наследнику главы компании «РЕСО-Гарантия» Сергею на тот момент было 19, Наталья – 35. Но любви, мол, все возрасты покорны. И пара вместе отдыхала в Ницце, кадры с отдыха актриса публиковала в своем Instagram, на совместных фото они выглядели очень счастливыми. А комментарии к снимкам блондинка предпочла тогда отключить.

В 2019 году Наталья Рудова была обвинена в эскорте на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Актриса отреагировала крайне эмоционально. Она ответила ведущему, что никогда таким не занималась, более того, именно от самого Малахова она получала предложение свести ее с олигархом. На сторону блондинки встала ее подруга Анастасия Решетова, которая тоже призналась, что тоже была ангажировала Андреем Малаховым к вип-знакомству.

Встречается ли сегодня Наталья Рудова с кем-то, она не афиширует.

Наталья Рудова: внешность, пластика, диеты

Наталья Рудова осенью 2021 года серьезно занялась своей фигурой. Красотка начала диету, которая позволила ей скинуть 9 килограммов и 9 см в талии. Теперь ее кубикам на животе может позавидовать любая фитоняшка, и красотка всячески подчеркивает свою стройность, выбирая наряды в стиле 2000-х – короткие свитера и заниженные джинсы. При росте 172 см теперь Рудова вести 55 кг.

Если с появлением пресса секретов нет – Рудова показала бесплатные упражнения на YouTube, по которым качает мышцы – выполнение упражнений на разные группы мышц в течение минуты по три подхода, то диету она не спешит рассекречивать. Известно, что она отказалась от сладкого и мучного.

Еще Наталью Рудову подозревают в использовании достижений пластической хирургии. В частности, красотке, которая выглядит значительно моложе своих 38 лет, приписывают увеличение губ и груди. Сама блондинка категорически отрицает, что такие вмешательства имели место быть.

Наталья Рудова: откровенные фото

Наталья Рудова не раз снималась в откровенных фотосессиях для журнала Maxim. Первый раз она появилась на страницах глянца в 2010 году. Затем были съемки ню в 2013-м. В 2020-м она позировала для обложки и разворотов в журнал полностью обнаженной. Ежегодно красотка входит в рейтинг самых сексуальных женщин страны, а в 2017-м и вовсе возглавила его.

Горячие кадры с откровенными ракурсами в микроблоге Рудовой – не редкость. Девушка хороша со всех сторон, поэтому гордится своей внешностью и формами. В ответ на щедрость она получает массу восторгов и лестных комплиментов от многомиллионной армии подписчиков в Instagram. Кроме того, в 2021 году Наталья завела TikTok, где частенько публикует вайны и фото в образах.

Наталья Рудова сейчас

В настоящее время Наталья Рудова продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В новогодние каникулы на большие экраны выходит комедия с участием блондинки, где пару ей составил Дмитрий Нагиев, — «Свингеры». В фильме также снялась звезда театра и кино Ирина Пегова.

Продолжает Рудова и самосовершенствоваться. Она серьезно постройнела за осень, но останавливаться на достигнутом не собирается. Ее цель – минус 10 кг.

По итогам 2021 года в рейтинге самых сексуальных женщин страны журнала Maxim Наталья Рудова заняла 11 место, обойдя таких секс-символов, как Вера Брежнева, Екатерина Климова, Анна Седокова и Виктория Лопырева.

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