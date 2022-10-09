«Всегда выглядит дорого!»: Алсу выбрала изысканное пальто макси в белом цвете со струящейся юбкой на осень

Алсу является одной из самых популярных исполнительниц. Она восхищает поклонников тем, что за минувшие 20 лет почти не изменилась. Певица может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она также следит за модой. Артистка продолжает выступать на сцене и снимается для телевизионных шоу.
В последнее время Алсу все чаще носит силуэтные платья. В ее гардеробе также есть яркие брючные костюмы, а вот для прогулок с подругами певица выбирает джинсы и пальто. Она умело подчеркивает свои формы, но делает это деликатно.
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На этот раз Алсу отправилась на празднике. Она запечатлелась в белоснежном наряде. Певица дефилировала в топе и юбке макси, а изюминкой стало длинное пальто. Неожиданно она решила дополнить образ не туфлями, а кедами.
Поклонников удивил такой выбор. Однако многие пришли в восторг от такого аутфита. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Белый цвет – всегда выглядит дорого! В ткани для пальто или костюмной ткани. Тем более, монохром сейчас в тренде! И монохромные образы всегда будут выглядеть намного дороже, даже если мы будем разбивать его цветом. Максимально удачный наряд для Алсу.
Стройная, высокая изящная! Шикарный образ в стиле минимализм. Это спокойные линии, белый цвет, все структурно. Вопрос только к сережкам. Под такой стиль можно было другие сережки надеть. Но в целом, шикарный образ», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro