«Всегда выглядит дорого!»: Алсу выбрала изысканное пальто макси в белом цвете со струящейся юбкой на осень

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На этот раз Алсу отправилась на празднике. Она запечатлелась в белоснежном наряде. Певица дефилировала в топе и юбке макси, а изюминкой стало длинное пальто. Неожиданно она решила дополнить образ не туфлями, а кедами.

Поклонников удивил такой выбор. Однако многие пришли в восторг от такого аутфита. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.