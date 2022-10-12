«Однозначно нам нужен»: Стеша Маликова выбрала жакет-пальто с модными рукавами на осень

Стеша Маликова хорошо знакома поклонникам Дмитрия Маликова. Она является дочкой певца и часто представала с ним на публике. Наследница артиста посещала светские рауты и концерты. Она рано начала интересоваться модой, поэтому еще во время учебы в МГИМО запустила свой бренд одежды. За минувшие два года она открыла шоурум.
Не так давно Стеша посетила США. Она то и дело хвасталась своими нарядами. Дочка артиста часто носила джинсы и косухи. А на днях она вернулась в Москву и щегольнула в свитере оверсайз модного цвета. Примечательно, что Маликова носит не только вещи своего бренда.
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На этот раз она устроила шопинг. Бизнес-леди захотела пополнить гардероб теплыми вещами. Ей приглянулся жакет-пальто с необычными большими рукавами. В таком наряде она смотрелась более хрупкой. В отличие от многих звезд, таких как Настасья Самбурская, Стеша выбрала черный цвет, а не яркий.
«Этот жакет-пальто. Так красиво выкроены рукава! Он однозначно нам нужен», — заявила она.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды