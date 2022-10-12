«Однозначно нам нужен»: Стеша Маликова выбрала жакет-пальто с модными рукавами на осень

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз она устроила шопинг. Бизнес-леди захотела пополнить гардероб теплыми вещами. Ей приглянулся жакет-пальто с необычными большими рукавами. В таком наряде она смотрелась более хрупкой. В отличие от многих звезд, таких как Настасья Самбурская, Стеша выбрала черный цвет, а не яркий.