«Экстравагантно и вызывающе»: Бузова в «голом» платье вызвала негодование публики

Телеведущая облачилась в наряд за 22 тысячи рублей. Он оказался актуальным, но имидж-стилист Алсу Арна пояснила, почему возник резонанс.

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Но еще дольше она участвует в съемках на ТВ. Блондинка привыкла жить под прицелом камер. Обычно она сама делает все, чтобы привлечь к себе внимание.

Так на днях артистка собрала журналистов на закрытой выставке своих нарядов. А на съемках клипа она блистала в образах, которые не скрывали ее формы. Много шума вызвал и ее лук для премии «Жара».

На красной дорожке Бузова щегольнула в платье с атласной юбкой-рыбкой и прозрачным верхом. Наряд за 22 тысячи рублей имел лиф-бандо, но артистка от него отказалась. Она продемонстрировала свою бюст на публике.

Телеведущая даже попалась на глаза экс-возлюбленному Даве. Если многие коллеги восхитились ее смелость и фигурой, то поклонники посчитали, что платье слишком смелое.

«Кошмар!», «Ты забыла одеться?», «Оля, это уже нив какие рамки», «Очень странно выглядит», «Русалки красивые в 18 лет. Хватит такое носить», — стали писать пользователи Сети. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Ольги Бузовой на музыкальной премии можно назвать актуальным. Сейчас, как раз, тренд — демонстрировать голый торс. Причем, фигура Ольги позволяет это сделать. Здесь вопрос в другом — скорее в характере. Если бы платье было в другом цвете, то возможно не смотрелось бы так экстравагантно и вызывающе. Если бы оно было в более нейтральном, мягким, женственным оттенке, то оно подошло бы характеру и наверное интеллекту. Черный цвет надо уметь носить, тем более, в таком вызывающем формате. Тут остается вопрос к лицу. Тут практически ничего не остается личного. Изменила лицо до неузнаваемости. Мы знаем и понимаем, какой у нее характер. Идет нестыковка черного экстравагантного образа и характера человека, который его носит», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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