Показала Даве прелести: пополневшая Бузова вышла в свет без нижнего белья

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она прославилась, когда пришла на шоу «Дом-2». А потом ей удалось построить карьеру певицы. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье.

После развода с Дмитрием Тарасовым она встречалась с Давой, но и он не оправдал ее надежд. В этом году Ольга уже столкнулась с бывшим мужем на мероприятии. А вот 17 мая она впервые увидела Даву на премии «Жара Music Awards».

Примечательно, что на мероприятии Ольга появилась в провокационном наряде. Она выбрала дизайнерское платье в пол черного цвета, которое стоит 22 тысячи рублей.

Но артистка решила его доработать и убрала лиф-бандо, прикрыв свой бюст стикини в виде сердечек. Бузова не стала скрывать свою фигуру, хотя поправилась на восемь килограммов и еще не вернулась в форму. Когда она увидела Даву, то стала одаривать его злобным взглядом.

Поклонники с интересом наблюдали за ее поведением. Однако даже здороваться с экс-возлюбленным она не стала. А сам блогер весь вечер был с Мари Краймбрер. Более того, после премии они вместе повеселились в кальянной, а потом были замечены у дома Давы. В соседнем подъезде живет Бузова. Она даже могла увидеть пару из окна. Однако пока ни Мари, ни ее спутник о своих отношениях умалчивают.

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