Просто птенчик: Бузова в платье миди с пышными рукавами предстала на закрытой выставке своих нарядов

Телеведущая решила показать свои легендарные наряды. Она встретила гостей в женственном образе.

Ольга Бузова является бывшей звездой шоу «Дом-2». Она на днях вспомнила, как впервые появилась на телевидении. Благодаря телестройке блондинка прославилась и стала телеведущей.

Она не перестает открывать в себе новые таланты, а также хвастаться стильными образами. За последние недели светская львица успела щегольнуть в платьях и костюмах с перьями.

Ольга поет, снимается в кино, играет в театре, а несколько лет назад ей довелось стать моделью на показе мод. Не удивительно, что она решила устроить выставку своих луков.

В честь 18-летия на ТВ и в шоу-бизнесе Бузова 16 мая пригласила друзей и коллег на закрытую выставку, на которой показала самые легендарные образы своей карьеры.

Ее поддержать пришли: Андрей Малахов, Лена Катина, Алена Водонаева и другие гости. Она предстала на красной дорожке перед публикой в лимонном платье миди с пышными рукавами и неброским узором. Бузова открыла плечи и тонкие щиколотки.

Ее образ также дополняли пучок и крупные сережки. Она с радостью позировала с гостями для фото. А вот Анатолий Цой был так очарован, что подхватил ее на руки и унес от толпы журналистов. К слову, телеведущая представила на выставке свое свадебное платье, в котором выходила замуж за Дмитрия Тарасова, футболки с яркими надписями и другие наряды.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Ольга. К слову, рядом с ней был стилист Никита Карстен. «Наша Мэрилин», «Очень красивая», «Просто чудесная», «Ох, какая милашка», «Очень удачное платье! Просто желтый птенчик», «Какая красивая! Оля, ты прям похорошела», «Платье словно большевато, но выглядит романтично», «Ох, какой Анатолий сильный», — прокомментировали кадры подписчики.

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