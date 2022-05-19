«Что за мамасита!»: Ольга Бузова в прозрачных леггинсах свела с ума фанатов

Телеведущая в дерзком образе устроила дефиле. Она изумила даже Викторию Боню.

Ольга Бузова прославилась благодаря шоу «Дом-2». На днях она отпраздновала 18-летие своей карьеры на телевидении. За последние годы блондинке удалось проявить себя на сцене в театре, на съемках в кино.

Каждый раз для выходов в свет она подбирает себе яркие образы. Примечательно, что накануне перед бывшим бойфрендом телеведущая блеснула бюстом в прозрачном наряде.

А вот 18 мая Ольга весь день провела на съемках. Она решила порадовать поклонников новым клипом. Название песни артистка не раскрыла, но заинтриговала фанатов своими образами.

Сначала она щегольнула в корсете с бахромой, забыв про юбку. А потом артистка устроила дефиле в боди цвета морской волны. Лук дополнил пояс-баска, ботфорты и прозрачные леггинсы. Наряд позволил ей засветить прелести фигуры.

Более того, Бузова покрасовалась с двумя пучками и ярким макияжем. Необычный образ впечатлил поклонников. Многие признались, что лишились дара речи.

«Что за секс бомба?» — восхитилась Виктория Боня. «Очень крутой образ», «Какая красотуля, Ольчик! Успеха тебе моя хорошая», «Красивый синий цвет», «Вау, идеальный образ», «Спереди закрыто сзади открыто», «Оттопырила свой тыл», «Что за мамасита!», «Ох и вид», — прокомментировали пост подписчики.

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