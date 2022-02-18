«Носят во всех странах мира»: Пугачева в модных джинсах скинни и ботинках на шнуровке подчеркнула изящные ноги

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Однако в последние годы она полностью посвящает себя семье. Примадонна восполняет пробелы в жизни, поэтому наслаждается материнством.

Заработки на себя взял Максим Галкин. Они живут в замке и растят двоих детей: восьмилетних Лизу и Гарри. Артистка признавалась, что ради детей старается хорошо выглядеть. В 72 года она не перестает пополнять гардероб обновками.

Накануне в гости к Алле Борисовне пришла не только дочка Кристина Орбакайте, но и внук артистки Дени Байсаров. Юный бизнесмен сделала бабушке подарок.

В гостиной певица щеголяла в кожаных лосинах и балахоне. Лук дополняли ботинки на шнуровке и очки. Она подчеркнула свои изящные ноги. Пугачева любовалась своим раритетным постером. Она отметила, что уже тогда модно одевалась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Примадонна получила массу комплиментов. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Аллы Борисовны выглядит актуальным и, в принципе, привычным для Аллы, потому что на протяжении долгих лет шнуровка, а особенно на ботфортах часто мелькала в образах Пугачевой. Балахонистый верх она всегда использовала. Тип фигуры такой, что ноги стройные, а верх нуждается в небольшой коррекции. И джинса используемая в образе добавляет динамичности, актуальности. Потому что деним, джинса — это тот элемент гардероба, который носят во всех странах мира и мужчины, и женщины, и пожилые, и дети. Это такой язык доверия. Это хороший прием, чтобы расположить аудиторию и быть современной и в тренде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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