Приезд Дени обрадовал: Лиза Галкина в костюме с принтом «тай-дай» встретила родственника в замке

Сын Кристины Орбакайте устроил переполох у бабушки. Он привлек все внимание родни к себе, включая двойняшек Лизу и Гарри.

Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву. Певица регулярно появляется на публике. В 50 лет она может похвастаться стройной фигурой и модными образами. Артистка поддерживает теплые отношения со страшим сыном Никитой Пресняковым.

Также она поддерживает и младшего сына Дени Байсарова. Он занимается собственным бизнесом. 16 февраля сын артистки наведался в гости к Алле Пугачевой.

Дени привез подарок. Он стал распаковывать постер, который поместил в рамку. Внук певицы нашел раритетный постер из журнала и решил подарить его Алле Борисовне.

Она с улыбкой разглядывала кадр, на котором запечатлена в молодости. Даже Максим Галкин оценил подарок. Выбежали помогать племяннику Лиза и Гарри. Они сдирали пленку с рамки. При этом малыши удивились тому, как выглядит мама. Они посчитали, что кадры свежие. Их реакция умилила звезду.

К слову, Алла Борисовна принарядилась в джинсы и современный джемпер. А вот Лиза была в костюме с актуальным притом «тай-дай». Двойняшки закричали «ура!», когда картину поставили у кресла.

Поклонники восхитились не только семейной идиллией, но больше всего комплиментов получили Примадонна и ее дочка. «До чего мило», «Лиза самая яркая», «Как вырос Гарри», «И внуки крутые, и дети», «Это лучший семейный вечер», «Дени порадовал даже двойняшек», «Какая Лиза милая, радуется за маму», — прокомментировали пост подписчики.

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