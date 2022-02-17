«Вот так питаются легенды»: Пугачева побаловала Орбакайте и внука сытным завтраком в замке

В замке Примадонны переночевали родные. Кристина Орбакайте и Дени Байсаров решили порадовать Аллу Пугачеву. Утром их ждал полный стол еды.

Алла Пугачева является одной из самых известных певиц в России. Однако она уже не дает концертов, так как решила посвятить себя семье. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным. У них подрастают дети: восьмилетние Лиза и Гарри.

Они ходят в школу, но свободное время проводят с друзьями, гуляют или играют с родителями. Малыши радуются, когда к ним приезжают гости.

Недавно в Москву прилетела Кристина Орбакайте. Она свой отпуск провела в США и Колумбии. Накануне певица приехала в гости к маме. Она похвасталась новыми сапогами фирмы Аллы Борисовны.

С ней приехал и сын Дени Байсаров, который подарил бабушке раритетный постер. Двойняшки помогали ему распаковывать презент. Гости остались в замке с ночевкой, а утром их ждал сытный завтрак от Пугачевой.

На столе были вареные яйца с начинкой, чищеные огурцы, бутерброды с черной икрой, свежие ягоды, лепешки, тосты и овсяная каша. Примадонна решила съесть клубнику со взбитыми сливками.

«Вот такой у нас завтрак у мамочки! А для кого-то и у бабушки. Вот так питаются легенды», — отметила Орбакайте. «Это я так питаюсь», — заявила Алла Борисовна. «Ой, не дают калории», — посмеялась она, когда не смогла выдавить сливки из банки. «Давай я помогу», — предложил внук.

Уютное семейное утро восхитило пользователей Сети. Многие одарили комплиментами Дени, который повзрослел и стал еще более заботливым. «Какая милота», «Вот это завтрак! И сырок, и сметанка», «Кристина молодец, к маме в гости ездит», «Дени так вырос! А какой интеллигентный», — прокомментировали пост подписчики.

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