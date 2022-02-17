Просторная детская, золотой лифт: Максим Галкин показал интерьеры второго этажа в замке

Юморист решил поиграть с сыном Гарри. Они начали бегать по лестнице. Артист показал новые уголки в своем доме.

Максим Галкин уже около 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Он построил в замок в деревне Грязь, где живет с семьей. Артист не скрывает, что нанимает людей, которые убирают территорию. Также у пары есть няня, которая помогает приглядывать за детьми. Но многие юморист делает и сам. Он меняет лампочки в люстре, моет полоток, сделанный в виде полотна.

Несколько лет назад Галкин сделала прозрачный пол на втором этаже. От туда можно увидеть, что происходит в холле. А накануне в гостях у него оказалась Кристина Орбакайте. Она покрасовалась в одной из спален, где стоит дубовая кровать. В роскошной гостиной, где обычно стоит елка, есть камин, кресла и стол. Там можно увидеть дорогостоящие картины.

А вот 17 февраля Максим вечером стал играть с сыном Гарри. Они побежали в детскую комнату наперегонки. Артист не поспевал за ребенком и даже ударился, когда был на лестнице, украшенной лепниной.

Он засветил золотой лифт. Раньше муж Примадонны его предпочитал не показывать. Также Галкин показал просторную детскую, где есть круглое окно, стол и даже белое пианино. Сын решил показать, ка кон материт плиту из подручный средств.

Поклонники стали пристально наблюдать за происходящим. Многие восхитились роскошным интерьером. Другие посчитали, что в помещениях не хватает свет. Однако в солнечную погоду практически во все комнаты проникают лучи солнца.

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