«Носить правильно мини — особый дар!»: Пугачева щегольнула в жокейских сапогах и коротком платье

Алла Пугачева является для многих кумиром. Она не скрывает, что раньше много гастролировала. Теперь певица предпочитает проводить время дома с двойняшками Лизой и Гарри. Со временем и стиль артистки изменился.

Она теперь уже не носит балахоны. 72-летняя звезда предпочитает носить брюки, юбки и блузки. На улице ее можно увидеть как в дубленке, так и меховой шубе.

В этом году Алла Борисовна навещает друзей. Она не раз отметилась в бутике Игоря Гуляева. А на днях певица повеселилась на вечеринке у своей подруги Иды Достаман.

Еще в замке ее заснял Максим Галкин. Артистка решила открыть ноги. Она была в кожаном мини-платье с открытыми плечами. Наряд дополнили колготки и сапоги-трубы. Монохромный образ поддержали и митенки.

Многие восхитились тем, как выглядит Примадонна. Она танцевала с Жасмин, Мариной Юдашкиной и другими известными персонами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.

«Современная мода — это отсутсвие запретов, гендерной принадлежности и возраста. Если раньше в крупных универмагах были отведены целые отделы с одеждой для взрослых, а отдельно выделялся этаж с молодежными коллекциями, то сейчас их уже нет. Подозреваю, что постепенно смешается женская и мужская одежда. Ведь в коллекциях celine, BALENCIAGA, off-white уже это происходит. Современная мода — это свобода! И чем свободнее человек себя чувствует, тем легче он идет на эксперименты с одеждой, прической и стилем. Аллу Борисовну мы можем увидеть как в безупречных классических образах, так и в повседневных, когда она отдыхает с семьей, и даже мини.

Носить правильно мини — особый дар! И в этом случае образ выгодно дополнен удобными жокейскими сапогами, актуальными в этом сезоне, а также митенками, выполненными из кожи. Хочу отметить, что в последнее время клиенты мне все чаще стали присылать образы Аллы Борисовны в качестве референсов для подбора образов. Помните, что харизма и энергетика человека всегда создает вокруг себя волны, которые никого не оставят равнодушным!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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