Дискотека в разгаре: Пугачева в коротком платье с открытыми плечами вышла на танцпол с подругами

Алла Пугачева признавалась, что специально стала меньше выступать, чтобы больше времени уделять семьей. Она родила Кристину Орбакайте, когда была молодой. Тогда певице приходилось гастролировать, поэтому она не в полной мере насладилась материнством.
А вот с двойняшками Лизой и Гарри, которым по восемь лет, она старается проводить максимум времени. Но даже при этом Примадонна видится с друзьями, гуляет и ходит в гости.
В этом году Алла Борисовна уже веселилась на юбилее Орбакайте. Она также посещала праздники друзей и недавно навестила модельера Игоря Гуляева.
Обычно певица облачается в современные образы. Она старается подчеркивать стройные ноги. 11 декабря Примадонна отправилась на вечеринку Иды Достман, которая отмечала день рождения. Еще в замке Максим Галкин заснял ее в кожаном мини-платье с открытыми плечами и модных сапожках.
Друзья восхитились тем, как выглядит 72-летняя артистка. Пугачева позже повеселилась на празднике. Там она встретила Марину Юдашкину, а также Жасмин. Наташа Королева и других подруг. Певица стала танцевать на танцполе под живое пение Льва Лещенко. Все повторяли движения за ней.
«В такой компании и у такого мэтра даже скромной бэк-вокалисткой побыть — большая творческая радость!» — написала Жасмин.
Поклонники были поражены тем, как выглядит Пугачева. Многие стали писать ей комплименты. «Самая молодая и всех красивее Алла Борисовна!», «Крутая тусовка», «Какая Алла худенькая», «Веселая компания», «Ну наряд у Аллочки просто прелесть! Она может себе позволить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
К слову, на праздник приехал и Филипп Киркоров. Уже несколько лет Пугачева с ним не общается.
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