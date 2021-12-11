Дискотека в разгаре: Пугачева в коротком платье с открытыми плечами вышла на танцпол с подругами

Примадонна на вечеринке у Иды Достман показала класс. Она стала танцевать под живое пение Льва Лещенко. К ней присоединились другие гости.

Алла Пугачева признавалась, что специально стала меньше выступать, чтобы больше времени уделять семьей. Она родила Кристину Орбакайте, когда была молодой. Тогда певице приходилось гастролировать, поэтому она не в полной мере насладилась материнством.

А вот с двойняшками Лизой и Гарри, которым по восемь лет, она старается проводить максимум времени. Но даже при этом Примадонна видится с друзьями, гуляет и ходит в гости.

В этом году Алла Борисовна уже веселилась на юбилее Орбакайте. Она также посещала праздники друзей и недавно навестила модельера Игоря Гуляева.

Обычно певица облачается в современные образы. Она старается подчеркивать стройные ноги. 11 декабря Примадонна отправилась на вечеринку Иды Достман, которая отмечала день рождения. Еще в замке Максим Галкин заснял ее в кожаном мини-платье с открытыми плечами и модных сапожках.

Друзья восхитились тем, как выглядит 72-летняя артистка. Пугачева позже повеселилась на празднике. Там она встретила Марину Юдашкину, а также Жасмин. Наташа Королева и других подруг. Певица стала танцевать на танцполе под живое пение Льва Лещенко. Все повторяли движения за ней.

«В такой компании и у такого мэтра даже скромной бэк-вокалисткой побыть — большая творческая радость!» — написала Жасмин.

Поклонники были поражены тем, как выглядит Пугачева. Многие стали писать ей комплименты. «Самая молодая и всех красивее Алла Борисовна!», «Крутая тусовка», «Какая Алла худенькая», «Веселая компания», «Ну наряд у Аллочки просто прелесть! Она может себе позволить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, на праздник приехал и Филипп Киркоров. Уже несколько лет Пугачева с ним не общается.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.