«Способ выглядеть по-королевски»: какие модные шубы носят зимой Нетребко, Водянова и другие звезды

Дизайнер Андрей Волконский рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о самом популярном и теплом предмете гардероба на примере звезд шоу-бизнеса.

С наступлением зимы каждому человеку хочется выглядеть уютно на прогулке или по дороге на работу. Однако ни пуховики, ни курки не дают ощущения, что наряд выглядит роскошно.

Эта функция всегда была у шуб, но натуральные меха носить неактуально уже несколько лет. Зато стилисты создали разнообразные экошубы. Для сайта Teleprogramma.pro об этой трендовой вещи рассказал дизайнер Андрей Волконский.

Анастасия Стоцкая

Звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая редкая гостья на светских раутов, но она знает, как нужно одеваться, чтобы выглядеть женственно. В этом сезоне она купила гладкую шубу голубого цвета с принтом на спине.

«В текущем сезоне элегантным может быть не только классический образ, но и спортивный. Анастасия Стоцкая выбрала для прогулки легкую, теплую и качественную шубу из эко — меха и не прогадала. Искусственный мех — это не только тренд, который охватил весь мир, но и способ сохранить животных и выглядеть по-королевски превосходно», — сказал Волконский.

«Небесно-голубую шубу из лимитированной коллекции дизайнера Марии Кошкиной идеально украсила надпись на спине Love Life. Весь образ певицы выглядит смело, стильно и адаптировано под холода русской зимы. Голубоглазым и рыжеволосым красавицам прекрасно подходят голубые и синие оттенки, они делают образы выразительным и женственным», — отметил эксперт.

Алла Пугачева

Примадонна в свои 72 года продолжает следить за модой. Даже дизайнер Игорь Гуляев отмечает, что певица прекрасный стилист. Алла Пугачева носит мини-юбки, митенки и шляпки. Она также может похвастаться шубкой нежно-голубого цвета. Певица носит ее зимой.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая и певица тратит много денег на гардероб. Она демонстрировала сотни пар обувь, а на праздники ей дарят наряды из последних коллекций именитых дизайнеров. Шубки у Ольги Бузовой тоже есть.

«Ольга Бузова тщательно отслеживает модные тенденции, поэтому если и примеряет шубу, то исключительно трендовую и практически „с подиума“. Гардероб звезды пополнила удлиненная черная шуба из коллекции Galaxy, необычным элементом на которой стали космические принты. Яркие акцентные принты, слоганы, абстракции — «мастхэв» зимнего сезона», — заявил дизайнер.

Наталья Водянова

Российская модель Наталья Водянова живет в Париже. Она зачастую приезжает на родину. Многодетная мама любит необычные наряды, поэтому ее выбор пал на кудрявую шубу из карамельного меха.

Она дополнила ее поясом и алым беретом. В сочетании с брюками клеш у нее получился броский образ. Модель с радостью экспериментирует с образами и подает пример детям, что в 39 лет можно выглядеть безупречно.

Нонна Гришаева

Знаменитая актриса снимается в шоу и выступает в театре. В свои 50 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

«Нона Гришаева не отстает от трендов и примерила на себя лоскутную шубу в технике петчворк. Уже не первый сезон эта техника лидирует в коллекциях дизайнеров, только теперь яркий мех сменился на благородные и классические оттенки. В этом есть свои плюсы, модную шубу можно выгулять не только на экстравагантное мероприятие, но и внедрить в ежедневный гардероб, сочетая с базовыми вещами. Колористические решения очень важны, чтобы выглядеть стильно и одновременно дорого, лучше придерживаться бежевой, белой и коричневой гаммы в сочетаниях», — пояснил Волконский.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она носит натуральные меха, несмотря на моду. Но обойти стороной экошубы телеведущая не смогла. Ксения Бородина носит такие наряды, когда ездит на съемки.

Она признавалась, что они очень удобные. Звезда выбирает легкий оверсайз, который позволяет носить многослойные наряды и визуально делает фигуру стройнее.

Анна Михалкова

Актриса Анна Михалкова снимается в кино, как и ее родители. Она может похвастаться блестящей карьерой. А несколько лет назад актриса похудела. Теперь она носит еще более женственные образы.

«Если классические сочетания кажутся вам слишком скучными, то обратите внимание на леопардовую шубу Анны Михалковой. Держать марку и не выглядеть вульгарно в леопарде помогает черный цвет. Еще одно стильное решение, которое применяет Анна — разбавляет шубу модными сапогами-трубами, косынкой и очками в лаконичном черном, это помогает мгновенно приземлить весь пафос животного принта», — отметил эксперт.

Светлана Лобода

Украинская исполнительница Светлана Лобода славится своей женственностью. Образы певицы яркие и всегда стильные. Шубку она носит даже на концертах.

«Светлана Лобода не боится эпатажных и провокационных образов, в этот раз она облачилась в белоснежную пушистую шубу с оригинальными разрезами по бокам. Поэтому если вы все-таки делает ставку на натуральные шубы, то лучшим станет присмотреться к образу Super star. Светлана показывает, как правильно преподносить, сочетать и оригинальничать с шубой, при этом оставаясь женственной и привлекательной. Пикантности придает алое платье-боди, с головокружительным декольте, пайетками, разрезами и бахромой. Волосы завиты в афро-кудри, что наделяет образ особым шармом», — восхитился Андрей.

Анна Нетребко

Одной из самых известных оперных див является Анна Нетребко. Она регулярно гастролирует, поэтому у нее есть наряды на любой случай жизни. Певица регулярно приезжает в Россию, поэтому пополнила гардероб шубами.

Особой любовью у публики пользуется ультрамариновая экошуба, которую звезда сочетает с меховыми варежками и сапожками. Артистка даже носит шубу с платьями, так как они теплые. У нее получается женственные аутфиты.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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