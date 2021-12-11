Сама элегантность: Марина Юдашкинав в черном струящемся платье в пол появилась на празднике

Марина Юдашкина является женой Валентина Юдашкина. Они вместе уже больше 30 лет. Светская львица стала для модельера музой и помощницей. Она регулярно выходит с ним в свет и порой сопровождает на светских раутах.
Марина славится тем, что не только всегда одета с иголочки, но и ведет домашнее хозяйство. Однако она никогда не упускает возможности увидеться с подругами.
11 декабря Юдашкина вышла в свет. Она пришла на день рождения своей подруги Иды Достман. Там собралось много гостей. Пришла на вечеринку даже Алла Пугачева. Для такого случая жена модельера облачилась в черное платье в пол.
Струящийся наряд подчеркнул ее талию и визуально вытянул силуэт. Она предпочла распустить волосы и сделать нежный макияж. А вот именинница была в кукольном платье
«На дне рождения! Идочка! Поздравляю! Будь счастлива!» — написала Марина.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит светская львица. Многие одарили комплиментами жену Юдашкина. Она многих сразила своей стройностью в 62 года. «Как две куколки», «Зачем, такое короткое платье не по возрасту у Иды», «Сдержанный шик», «Мария, как всегда, прекрасны!», «Элегантны и прекрасны», «Очень стройная дама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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