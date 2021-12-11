Сама элегантность: Марина Юдашкинав в черном струящемся платье в пол появилась на празднике

Жена Валентина Юдашкина принарядилась для дня рождения Иды Достман, которая отметила день рождения.

Марина Юдашкина является женой Валентина Юдашкина. Они вместе уже больше 30 лет. Светская львица стала для модельера музой и помощницей. Она регулярно выходит с ним в свет и порой сопровождает на светских раутах.

Марина славится тем, что не только всегда одета с иголочки, но и ведет домашнее хозяйство. Однако она никогда не упускает возможности увидеться с подругами.

11 декабря Юдашкина вышла в свет. Она пришла на день рождения своей подруги Иды Достман. Там собралось много гостей. Пришла на вечеринку даже Алла Пугачева. Для такого случая жена модельера облачилась в черное платье в пол.

Струящийся наряд подчеркнул ее талию и визуально вытянул силуэт. Она предпочла распустить волосы и сделать нежный макияж. А вот именинница была в кукольном платье

«На дне рождения! Идочка! Поздравляю! Будь счастлива!» — написала Марина.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит светская львица. Многие одарили комплиментами жену Юдашкина. Она многих сразила своей стройностью в 62 года. «Как две куколки», «Зачем, такое короткое платье не по возрасту у Иды», «Сдержанный шик», «Мария, как всегда, прекрасны!», «Элегантны и прекрасны», «Очень стройная дама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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