Белоснежный монохром: Савельева отметилась в плюшевой куртке и модных ботинках цвета сливок

Певица продефилировала в своем зимнем наряде. Она поддержала несколько трендов.

Саша Савельева многим знакома по «Фабрике звезд». После участия в проекте она стала солисткой группы «Фабрика». Певица много гастролировала. Она не скрывает, что любит свою работу, но сделала перерыв, когда стала мамой.

Певица подарила мужу Кириллу Сафонову сына Леона. У влюбленные теперь подрастает наследник. Артистка в свою очередь успевает совмещать карьеру и материнство.

Примечательно, что Саша всегда славилась особенным чувством стиля. Она регулярно появляется на ковровых дорожках в вечерних нарядах. А вот в обычно певица носит более уютные образы.

Она любит монохромные наряды и спортивные костюмы. На днях артистка вышла на прогулку в дубленке и вязаной шапке. А вот для похода в салон красоты Савельева выбрала более лаконичный лук.

Саша запечатлелась в плюшевой куртке и джоггерах. Образ дополнили ботинки на толстой подошве. У нее получился объемный многослойный лук в одном цвете. Примечательно, что плюшевые шубки в тренде, как и грубые ботинки. Такая обувь есть у Ксении Бородиной и Ани Лорак.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие были восхищены тем, как выглядит молодая мама. «Ну просто красотка», «Такая уютная», «Просто бомбина, как хороша», «Белый вам к лицу», «Просто пушка», — прокомментировали пост подписчики.

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