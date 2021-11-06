«Отец-молодец!»: Савельева засняла Сафонова в пуховике на прогулке с подросшим сыном

Саша Савельева является популярной певицей. Раньше была солисткой группы «Фабрика». Она покинула коллектив, когда была беременна. Тогда артистка решила больше времени посвящать семье.

Она уже давно состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Пара воспитывает сына Леона. Не так давно они рассказали, как ждали рождения малыша и каким крохотным он появился на свет.

Обычно Саша оберегает малыша от лишнего внимания. Она до сих пор скрывает лицо наследника. Но в этом году певица стала чаще делится кадрами с крохой. Она даже брала его в путешествие по Италии.

А теперь супруги проводят время дома, но накануне артистка запечатлела мужа с сыном на улице. Актер был облачен в спортивный костюм и черный пуховик. В таком же стиле был одет Леон. Малыш передвигался на трехколесном велосипеде. Он ехал прям по лужам.

«Рубрика отец-молодец», — написала звезда.

Поклонники восхитились редкими кадрами. Многие одарили Кирилла и малыша комплиментами. «Какая милота», «Идеальный папа», «Как подрос малыш», «Такие классные», «Ох, как по лужам едет! Тоже захотелось», «Кирилл не перестает восхищать», «Ну это идеальная прогулка», «Вы счастливая пара», «Хочется уже увидеть лицо Леона», «У вас уникальный муж», — стали комментировать видео пользователи Сети.

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