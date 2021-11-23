«Тренд сезона»: Бородина в мини-юбке на молнии и ультрамодных ботинках Prada отправилась в ресторан

Ксения Бородина не срывает, что хорошо зарабатывает. Она часто хвастается обновками. В гардеробной телеведущей нет свободного места, так как она пополняет ее каждый сезон. Ксения после развода с Курбаном Омаровым похудела. Она стала чаще облачаться в платья и подчеркивать достоинства своей фигуры. Даже в холодное время года звезда старается выглядеть стильно.

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Недавно Бородина была на съемках в джинса-трубах и актуальном пальто. А теперь она отправилась в ресторан, чтобы провести время с Ольгой Орловой, в монохромном образе.

Телеведущая облачилась в приталенную косуху и мини-юбку из кожи с молнией. Ее лук дополнили модные ботинки Prada на тракторной подошве. Она покрасовалась у зеркала и отметила, что кармашки на ботинках уже не актуально носить, но ей они нравятся.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ксения Многие стали писать ей комплименты. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Оценила ее аутфит для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Черный кожаный тотал лук — один из трендов текущего сезона. Водолазка с вырезом на груди и ассиметричная юбка с молнией напоминают нам еще один из трендов текущего сезона — стиль авангард, точнее его вариацию — минимализм. Этот тренд захватывает сердца модниц по всему миру и Ксения не исключение. С такой прекрасной фигурой как у нее можно носить абсолютно все — и вырезы и мини-юбки. Свой образ Ксения дополнила прилегающей косухой со шнурками. Чтобы сделать аутфит ультрамодным, я могла бы рекомендовать заменить косуху на более объемную модель. Однако в контексте фигуры девушки и общей стилистики выбранная вещь смотрится вполне гармонично. За счет того, что колготки выбраны правильного цвета весь образ смотрится целостным и пропорциональным. Ботинки Prada на объемной подошве удачно завершают образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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