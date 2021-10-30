В руках вязаные пинетки: Савельева поделилась трогательными фото с Сафоновым

Саша Савельева не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Она уже давно покорила сцену. Певица выступала с группой «Фабрика». Карьера не помешала ей стать счастливой в браке с Кириллом Сафоновым.

Влюбленные долгое время не думали о детях, но потом столкнулись с трудностями. Только два года назад артистка родила первенца Леона. Она до сих пор скрывает лицо наследника.

Теперь Саша с трепетом вспоминает, как встретилась с наследником. Она устроила фотосессию с мужем, где они позировали вместе, разглядывая детские вещи. Певица держала в руках вязаные пинетки. В коробке лежал костюм. Примечательно, что пара была одета в одном стиле.

«Я благодарна своему мужу, который был рядом все время. Без него проделать этот путь было бы гораздо труднее.

Наш сын родился весом 2500 граммов — он был таким маленьким, что его хотелось поскорее взять на руки и крепко прижать к себе.

Я постоянно просила врачей присылать фотографии, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие одарили комплиментами супругов. К слову, недавно певец Алексей Воробьев признался, что это он познакомил Сашу с будущим мужем. «Вы с мужем молодцы! Со всем справились! Все выдержали!», «Какие нежные кадры», «Очень милые снимки», «Какие вы красивые», «Очаровательная мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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