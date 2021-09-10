«Стилистический симбиоз»: Собчак в трикотажном костюме и остроносых сапогах вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в стране. Она не скрывает, что уже заработала целое состояние, но не собирается останавливаться на достигнутом. Телеведущая заканчивает ремонт в новом доме. Также она любит принарядиться, так как следит за модой. По ее словам, в какой-то момент она стала расплачиваться наличными деньгами, чтобы осознавать, сколько тратит на наряды.

В последнее время Ксения частая гостья на разных мероприятия. Накануне она посетила премьеру сериала «Вертинский». Телеведущая основательно подготовилась к ковровой дорожке, как и Алла Пугачева. Блондинка предстала на публике в трикотажном костюме с принтом и белом пальто. Наряд дополняли черные сапожки.

Позже Собчак сняла пальто и осталась в тунике с поясом и асимметричной юбке. К ней присоединился муж Константин Богомолов, который облачился в светло-серый костюм с мятным оттенком. Влюбленные гармонично смотрелись, так как оделись в одной гамме.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие адресовали паре комплименты. А для портала Teleprogramma.pro их образы оценила стилист Элла Маковей.

«Образ Ксении — это современное, даже авангардное прочтение „психоделики“ 70-х и „ревущих 20-х“ прошлого столетия. И то, и другое сегодня очень популярно сегодня. Ксения удачно дополнила костюм остроносыми сапогами и широким ремнем в черном цвете. Белое пальто-миди А- силуэта подходит безукоризненно, хотя стилистически это уже другое десятилетие. Образ Константина вызывает ассоциации со стилем Владимира Маяковского — авангардного поэта-новатора 1920-х. Образ пары образует стилистический симбиоз тонов, паттернов и смыслов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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