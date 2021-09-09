Ксения Собчак в шелковом костюме с жакетом на запах и сабо на танкетке прошлась по магазину

Телеведущая продолжает обустраивать свой дом. На этот раз она искала стильную мебель. При этом сама оделась в женственный наряд.

Ксения Собчак не скрывает, что следит за трендами. Она регулярно берет интервью у знаменитостей и принимает участие в съемках. Телеведущая привыкла, что на нее обращено много внимания, поэтому свои образы продумывает до мелочей. Особое внимание она уделяет красным дорожкам. Накануне блондинка в дизайнерском костюме и сливочном пальто появилась на премьере сериала «Вертинский».

А вот для похода в мебельный магазин Ксения выбрала более лаконичный образ. Собчак решила провести время, выбирая диваны и столы для своего нового дома, где скоро должен завершится ремонт. Она дефилировала между рядами мебели в костюме в бельевом стиле. Жакет на запах зрительно выделил талию. Черный костюм дополнили сабо на высокой танкетке. Собчак делилась впечатлениями и часто садилась на диваны, чтобы попробовать их на мягкость.

«Это уже не влюбленность, а любовь», — заявила звезда.

По словам Ксении, ей нравятся уютные диваны, где можно удобно лечь и смотреть телевизор с мужем Константином Богомоловым.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие признались, что именно ее наряд погрузил их в атмосферу домашней обстановки. Ко всему прочему, она выглядела утонченно, по их мнению. «Очень аристократичная, красивая!», «Согласен, стильно, мило, молодежно», «Вы вписались в интерьер», «Какая классная у вас обувь», «Выглядите круто, костюм шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

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