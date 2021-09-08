72-летняя Пугачева в костюме с эффектом стройности появилась на красной дорожке с мужем

Алла Пугачева и Максим Галкин — редкие гости на светских раутах и красных дорожках. Певица после десять лет редко дает концерты и предпочитает петь только в кругу близких. Она решила посвятить себя семье. Артистка вместе с мужем заботится о двойняшках Лизе и Гарри. Однако иногда она ходит в гости к друзьям или устраивает посиделки в своем саду. При этом даже в 72 года звезда следит за модными тенденциями.

8 сентября Галкин поделился кадрами, на которых ехал в автомобиле с женой. Оказалось, что они спешили на премьеру сериала «Вертинский». В съемках картины о жизни шансонье приняли участие: Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктории Исакова и других популярных артисты. Многие из них появились на премьере. В центре событий был и корреспондент портала Teleprogramma,pro.

Пугачева для такого случая облачилась в костюм цвета мокрого асфальта с вертикальной полоской. Под жакетом была черная блузка с широким поясом. А узкие брюки подчеркнули ее тонкие щиколотки. Наряд также дополнили лаконичные кожаные ботинки. Алла Борисовна сделала яркий макияж с акцентом на губы, а также высокий хвост с челкой-шторкой. Максим позировал с ней в обнимку. Он предстал в кремовых брюках, пиджаке темно-синего цвета и кедах.

Ранее Эвелина Хромченко отмечала, что вертикальная полоска обладает эффектом стройности и вытягивает любой силуэт. Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие были рады видеть ее на ковровой дорожке. К слову, супруги запечатлелись с Паулиной Андреевой, которая пришла в компании Федора Бондарчука. Молодая актриса недавно стала мамой, подарив режиссеру сына Ивана.

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