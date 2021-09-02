Собчак в белом платье с пышными рукавами Alexander McQueen и грубых ботинках отметилась на празднике

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится проводить время на мероприятиях, где присутствует много звезд. За годы работы на телевидении ей удалось познакомиться с практически всеми певцами и актерами. Теперь она даже снимает передачу, в которой берет интервью у селебрити. При этом Ксения старается следить за трендами и хорошо выглядеть, так как знает, что всегда находится в центре внимания.

В последний день лета Собчак оказалась на свадьбе Алишера Моргенштерна. Она стала свидетельницей, а также ведущей банкета. Для первой части праздника блондинка выбрала яркий брючный костюм, а вот на банкете она появилась в винтажном платье в стиле «приезжей тети». Позже она призналась, что просто соблюла дресс-код. А вот для красивой части праздника, где невеста Дилара появляется на коне перед гостями, Ксения уже выбрала более стильный лук.

Она предстала в белоснежном платье с пышными рукавами и принтом. Наряд Alexander McQueen подчеркнул ее талию, а грубые ботинки с клепками дополнили образ. Собчак призналась, что после неудачного лука этот наряд ей пришелся по душе. А для церемонии она надела корону.

«В короне мне как-то привычнее, чем в платье со свадьбы фильма „Горько“!» — написала звезда.

Поклонники признались, что именно это платье вызвало у них восторг. Более того, многие одарили телеведущую комплиментами. «Ваше величество, вы прекрасны», «С ума сойти, какое платье великолепное», «Это был лучший образ», «Крутая свадьба у них получилась. Очень креативненько», «На шее кольцо рабыни, а на голове корона — у вас тонкий юмор», «Наряд бесподобен, надо брать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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