«Прям очень красиво»: Собчак подчеркнула стройность ног шортами-бермудами и сапогами с бахромой

Ксения Собчак не скрывает, что следит за модой. Она признавалась, что ее стиль за последние годы изменился. Телеведущая теперь все реже носит мини-юбки. При этом ей нравится добавлять изюминку в образы или облачаться в такие наряды, которые сразу привлекают внимание. Так на свадьбе Алишера Моргенштерна она отметилась в винтажном платье цвета горчицы, а потом облачилась в воздушный дизайнерский наряд с рукавами-фонариками.

После отпуска Ксения вернулась к работе. Она решила пополнить гардероб обновками. В соцсети телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в новом образе. Она сочетала шорты-бермуды и удлиненный жакет с шифоновой блузку с принтом мильфлер. Образ также дополнили кожаные сапоги с бахромой. Собчак подчеркнула стройность и сделала акцент на ногах.

«Ну что, я готова! Мне кажется, прям очень красиво Yves Saint Laurent встретился с Давидом Кома. Получилось вот так», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились монохромным образом Ксении. К слову, минувшим летом она похудела. Теперь телеведущая чаще носит облегающие наряды и шорты. «Очень красиво», «Сапоги зачетные», «Лаконично, стильно, женственно», «Выглядит прекрасно», «Такая модельная фигурка», — прокомментировали кадры подписчики.

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