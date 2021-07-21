«Для романтических свиданий»: Бородина облачилась в белоснежное мини-платье с кружевом

Ксения Бородина переживает не лучший период в жизни. Она недавно подтвердила, что оформляет развод с Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет, но даже ради общей дочки Теоны не стали сохранять союз. Также у телеведущей есть дочка Маруся от первого брака. На этот раз звезда телестройки решила не грустить. Она призналась, что теперь хочет насладиться свободой.

Накануне Ксения собралась в отпуск. Она вернулась в Турцию, куда ранее отвезла детей. Молодая мама не скрывает, что любит проводить время в теплых странах. А теперь она не упускает возможности, чтобы нарядиться для ужина на побережье или вечеринки на яхте с подругами. С собой Бородина взяла множество нарядов. Она решила похвастаться обновкой. Девушка покрасовалась в белоснежном мини-платье с кружевом. Кукольный наряд оттенил ее загар.

«Девчонки, всем привет! Сегодня я в таком классном образе. Хотела вам всем показать. Я каждый день вам показываю какие-то платья, а вы все время спрашиваете: откуда? Сегодня могу вам рассказать, откуда это красивое платье. Классное платье из кружева классно смотрится. Подходит для романтических свиданий, для прогулок в любом месте», — заверила звезда.

«Стильно будет смотреться как с босоножками, так и казаками — образ девушки из Вестерна», — добавила она.

Напомним, что в платья в стиле бэби-долл набирают популярность в этом сезоне. Ранее Виктория Лопырева, Стеша Маликова и другие известные модницы выбрали похожие образы.

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