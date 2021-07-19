Лопырева отметилась в мини-платье в стиле бэби-долл и трендовых туфлях Amina Muaddi

Виктория Лопырева в 2003 году стала обладательницей титула «Мисс Россия». Однако позже она проявила себя, как телеведущая и блогер. Теперь блондинке уже 37 лет, но она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Жена Игоря Булатова часто путешествует и участвует в фотосессиях. При этом она следит за трендами и появляется в женственных образах на светских раутах.

В обычной жизни Виктория тоже любит принарядиться. Она уже давно стала мамой и воспитывает сына Марко Лео, но это не мешает ей хорошо выглядеть практически каждый день. В последнее время девушка все чаще отдает предпочтение коротким платьям. На этот раз она облачилась в мини-платье в стиле бэби-долл с длинными рукавами и акцентом на талии. Наряд фисташкового цвета Лопырева дополнила туфлями слингбэками Amina Muaddi.

Примечательно, что именно такие туфли стали самыми трендовыми. Вслед за Ольгой Бузовой и Яной Рудковской она купила самую актуальную обувь сезона. Ее лук завершала миниатюрная черная сумка.

Поклонники часто восхищаются красотой Виктории и этот случай не стал исключением. «Вам очень идет», «Платье шикарное!», «Шикарные ноги у вас», «Потрясающий образ!», «Вам идет этот цвет!», «Очень красивое кукольное платье», «Цвет бомба конечно!», «Какая эффектная», — прокомментировали пост подписчики.

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