«Мамасита готова»: Бородина в клетчатой рубашке и велосипедках отметилась в аэропорту

Телеведущая решила покинуть страну. Она призналась, что готовится воссоединиться с дочками. Однако ее фото вызвало негодование у фанатов.

Ксения Бородина уже давно ведет «Дом-2». Она научилась разбираться в чужих отношениях. При этом самой телеведущей в личной жизни не везет. Ранее она пережила развод с бизнесменом Юрией Будаговым. Даже ради дочку Маруси они не стали сохранять брак. Теперь девушка разводится с Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. Пара уже испытывала трудности, когда родилась дочка Теона, но тогда брак удалось сохранить.

А вот теперь Ксения уже ждет официального подтверждения того, что она свободна. Последние недели телеведущая то и дело посещала вечеринки и виделась с подругами. Она призналась, что раньше посвящала себя семье, но теперь готова чаще выходить в свет. Не так давно звезда отдохнула в Турции. Однако ей пришлось вернуться в Москву на несколько дней. Бородина любит отдыхать на море, поэтому поспешила воссоединиться с дочками, которые остались на курорте.

В соцсети она поделилась кадром, на котором позировала в аэропорту. Ксения предстала в велосипедках и клетчатой рубашке оверсайз. Образ дополнили кроссовки. Она оделась в стиле спорт-шик.

«Мамасита готова вылетать. Мару ждет маму, чтобы крепко обнять, Теона ждет подарки за зуб, что зря она его 4 месяца шатала», — написала телеведущая. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также признались, что ждут от нее новых снимков с отдыха. Но нашлись те, кого Бородина возмутила своей позой. «Очень стильный образ», «Ксения — красивая девушка. Женственная и невероятная», «Хорошего полета, счастливая, отдохнувшая, красивая», «Стильная мамуля», «Очень стильная и женственная», «С ногами на мебель? Кто-то же потом туда сядет», «Зачем в обуви на мебель?», «Софа, обувь, невоспитанность», — прокомментировали пост подписчики.

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