Осталось недолго: Бородина сообщила, когда перестанет быть женой Омарова официально

За разводом Ксении Бородиной и Курбана Омарова следят несколько миллионов подписчиков.

Телеведущая Ксения Бородина и ее третий муж, бизнесмен и блогер Курбан Омаров, ждут развода. С весны в паре неспокойно, и многочисленные поклонники это заметили и предвидели бурю. И вот стала известна дата окончательного, официального разрыва Бородиной с Омаровым.

Сейчас заседание суда по делу о разводе Бородиной назначено на август. Неравнодушные и хорошо осведомленные поклонники интересуются, значит ли это, что 6 августа, после юридической процедуры, теледива уже будет окончательно свободной. На что Ксения подкорректировала немного даты.

«Значит 07.09 вступит в силу», — ответила девушка.

Таким образом, при отсутствии взаимных претензий у мужа и жены мировой суд может вполне быстро удовлетворить их желание стать свободными. Напомним, что Бородина и Омаров были вместе почтим 6 лет, у них есть 5-летняя дочь Теона.

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