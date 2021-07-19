«Нет мыслей в сторону построения семьи»: Ксения Бородина заговорила о личной жизни

Телеведущая рассказала, собирается ли заводить еще детей и какие у нее планы на будущее.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она научилась разбираться в отношениях между мужчинами и женщинами. Телеведущая часто помогает участникам проекта разрешить конфликты. А вот самой девушке в личной жизни не везет. Ранее она пережила развод с бизнесменом Юрией Будаговым. Потом брюнетка вышла замуж за Курбана Омарова. Они едва не расстались, когда звезда была беременна вторым ребенком, но тогда пара сохранила брак.

Однако этим летом Ксения и Курбан стали жить раздельно. А не так давно телеведущая подтвердила, что находится в процессе развода. Примечательно, что она стала чаще появляться на публике, веселится с подругами и посещать вечеринки. Почти каждый вечер ведущая телестройки покидает дом, чтобы развеяться. А накануне Бородину заметили на вечеринке по случаю дня рождения музыканта Hammali, с Эриком Авагяном. Поклонники заподозрили, что у них роман.

Пока Ксения не говорит о причинах развода. Она лишь намекала, что не переносит измены. При этом 19 июля телеведущая заговорила о личной жизни и дала понять, что ни с кем вступать в серьезные отношения пока не намерена.

«Ребят! Вот сейчас всем. Нет мыслей в сторону построения семьи и заводить еще детей. Хочу насладиться свободой, общением с семьей, работой, новыми проектами, друзьями. Я редко куда выходила. Сами знаете, жила семьей, детьми и работой. Может, мне пожить и для себя сейчас», — высказалась звезда.

Напомним, что Бородина воспитывает 12-летнюю дочку Марусю и пятилетнюю Теону.

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