«Жена красотка»: Алла Пугачева в полосатом платье и лаковых сапожках устроила дефиле на лестнице

Алла Пугачева всегда умела красиво преподносить себя. И хоть недавно она отметила свое 72-летие, певица продолжает восхищать публику своим моложавым видом. А так как несколько лет назад она похудела, то все чаще экспериментирует с образами и носит стильные наряды, которые для нее создают дизайнеры. Примечательно, что ее дочка Лиза тоже интересуется модой и не раз копировала мамины образы.

После юбилея Кристины Орбакайте Примадонна предпочитает находится в замке. Она редко появляется на публике. Однако поклонники решили вспомнить, как певица умеет наряжаться. В одном из фан аккаунтов появилось видео, где Алла Борисовна спускается по лестнице в замке. Она устроила дефиле в платье мидакси в полоску. Наряд дополнял черный пояс, который сочетался с лаковыми сапожками и бантом в прическе.

«Жена красотка — Аллочка!» — заявил Максим Галкин. «Сегодня я олицетворяю полосатую жизнь: черные и белые полосы. В юности, молодости казалось были черные полосы, но молодость всегда была светлой», — отметила Пугачева.

Примечательно, что наряды в полосу имеют эффект стройности. За счет вертикальных полос фигура кажется стройнее. Эти секретом делилась Эвелина Хромченко, а также Александр Васильев. К слову, тогда Алла Борисовна нарядилась, чтобы отправится в ресторан к друзьям. Это был редкий случай, когда она спела для публики.

Поклонники восхитились нарядом звезды. «Нереально красива», «Алла всегда хороша», «Ну какая грация и стиль, «Влюбленных людей видно сразу», «Прекрасная», «За эти песни можно все отдать», — стали писать пользователи Сети.

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