«Мы дурачимся»: Лиза Галкина в лосинах с лампасами устроила с братом Гарри драку на батуте

Максим Галкин застал двойняшек, которые устроили соревнования на батуте в саду. Ему с трудом удалось их остановить.

Максим Галкин регулярно ездит на гастроли. Однако он знает, что дома его ждет жена Алла Пугачева и дети — Лиза и Гарри. В прошлом году двойняшки пошли в школу. Они с малых лет занимаются дома с преподавателями, поэтому учиться любят. А после уроков малыши с радостью играют с родителями. Галкин любит устраивать с ними прогулки в саду. А вот Алла Борисовна учит их играть на фортепиано и готовить.

Недавно Галкин и Примадонна повеселились на празднике у Кристины Орбакайте. Старшая дочка певицы отметила свое 50-летие. Детей на вечеринке не было. Теперь юморист наверстывает упущенное. 28 мая вечером он вышел в сад и увидел, как дети веселятся на батуте. Лиза Галкина в футболке и лосинах с лампасами не просто прыгала, а дралась с братом, но в шутку. Они пытались повалить друг друга, но Гарри то и дело падал.

«Я покажу свой прием!» — заявила Лиза. «Мы дурачимся», — отметил Гарри. «Посмотри на мои приемы! Ха!» — повторила его сестра. «Сейчас, последний номер!» — предупредила девочка папу. «Молодцы!» — сказал Галкин, попросив малышей заканчивать игры.

К слову, Максим также похвастался гамаками, которые теперь есть у него в саду. Он регулярно показывает свой цветущий сад и знает все называния кустарников и деревьев, которые в нем есть. Многие растения уже зацвели, поэтому он ими любуется после работы. Поклонники тоже восхищаются красотами природы, а также двойняшками, которые не перестают удивлять своей смышленостью, задором и добротой.

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