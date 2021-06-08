С изюминкой: Орбакайте в костюме с жакетом без рукавов и леопардовых лодочках предстала на террасе

Кристина Орбакайте это весной приехала в Москву. Она готовилась к юбилею, который с размахом отметила 25 мая. Певица собрала родных и друзей на вечеринке. Даже Алла Пугачева и Максим Галкин пришли ее поздравить. И хоть певице исполнилось 50 лет, все гости и родные заверили, что эта цифра никак не вяжется с артисткой, которая так молодо выглядит. Примадонна одарила ее комплиментами и назвала одной из самых стильных певиц на отечественной эстраде.

После праздника Кристина успела сняться в передаче Галкина. А потом на время пропала из вида. Для нее последний месяц был сложным, так как каждый день она выходила в свет, снималась в разных проектах и давала интервью. При этом певица каждый раз подбирала себе новые образы. 8 июня Орбакайте поделилась кадрами. Она вышла на террасу высотного здания и любовалась Москвой с высоты птичьего полета.

Артистка предстала в алом брючном костюме с жакетом без рукавов. Наряд она дополнила леопардовой водолазкой и пятнистыми лодочками, которые стали изюминкой образа. Благодаря поясу и брюкам-дудочкам звезда подчеркнула свою стройную фигуру.

Поклонники одарили Кристину комплиментами. Многие отметили, что леопардовый принт ей к лицу. «Ох, какая красота», «Стройная, красивая, мамина гордость», «Очень круто выглядит», «Стиль в крови», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что стилисты не первый сезон отмечают, что хищные принты на пике популярности.

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