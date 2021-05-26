С эффектом стройности: Пугачева в шелковом костюме с открытыми плечами появилась на передаче мужа

В честь юбилея Кристины Орбакайте артистка снялась в шоу «Сегодня вечером» вместе с родными. Для такого случая она выбрала модный лук.

Алла Пугачева не часто появляется на ТВ и почти не выступает после того, как снова стала мамой. Как известно, она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, который выносила суррогатная мать. Однако порой певица ходит в гости к друзьям, а также посещает семейные торжества. Так накануне она побывала на вечеринке Кристины Орбакайте, которая решила с размахом отметить свой юбилей, собрав родных и близких.

Несмотря на то, что праздник длился до поздней ночи, 26 мая Алла Борисовна оказалась в «Останкино». Она снялась в передачи «Сегодня вечером», которое ведет ее муж Максим Галкин. Новый выпуск был посвящен Орбакайте, которая тоже пришла в студию вместе с мужем Михаилом Земцовым и сыном Дени.

Для такого случая Кристина выбрала мини-платье и ботильоны. А вот Пугачева облачилась в шелковый костюм в полоску. Пудровый наряд в бельевом стиле позволил ей открыть плечи. А брюки в пол визуально вытянули силуэт. Об этом приеме рассказывала Эвелина Хромченко. Эксперт в области моды также признавалась, что вертикальная полоска стройнит. Примадонна дополнила образ туфлями и бусами.

Кадрами со съемок поделился Филипп Киркоров, который тоже отметился там в костюме Louis Vuitton.

«Как „второй день Свадьбы“… Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения Кристины… Смотрите эфир „Сегодня вечером“ с Максимом Галкиным на Первом канале 29 мая. Расскажем все секретики об Кристине Орбакайте», — отметил артист.

Поклонники вновь пришли в восторг от элегантного образа Пугачевой. «Алла Борисовна нереальная просто», «Нарядные, красивые, счастливые!», «Вы супер красивые и супер стильные!!!», «Очаровательная Алла Борисовна», — прокомментировали пост подписчики.

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