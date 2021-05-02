В модную полоску: Хромченко посоветовала женщинам купить платье с эффектом стройности, как у героини шоу

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала обратила внимание женщин на платье героини проекта, которое смотрелось на ней красиво во многом за счет принта. Вертикальная полоска визуально вытянула силуэт девушки и сделала ее фигуру стройнее.

«И вертикальная полоска, и горизонтальная, и диагональная, а также широкая и узкая, любая полоска в принципе, крайне популярна в сезоне лето-2021. Поэтому, если вам нравится, как выглядит наша героиня, вам ничто не помешает купить такое же платье. Или какой-то другой вариант полоски, который украсит только вас, потому что у каждой красавицы полоска своя», — прокомментировала ведущая.

Ранее мы писали о другом трендовом рисунке, который завоюет сердца модниц предстоящим летом. Это восточные «огурцы», они сразу создают жизнерадостный настрой, а актуальные очки с оранжевыми стеклами вполне могут усилить созданный эффект.

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