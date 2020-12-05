Зимние тренды: Яна Рудковская облачилась в «золотой» пуховик, а Ксения Бородина — в оливковый

Ксения Бородина не скрывает, что любит хорошо одеваться. За годы работы на телевидении ее вкус изменился. Теперь многие считают ее иконой стиля, К слову, девушка не жалеет деньги на обновки люксовых брендов. Недавно она похвасталась новой шубой, а также сумкой Prada из новой коллекции. Каждый день телеведущая облачается в новые образы. Она признавалась, что не любит зиму, так как приходится одеваться в многослойные наряды.

5 декабря Ксения устроила себе выходной. Она провела начало дня дома, а потом отправилась с дочками Марусей и Теоной, а также бабушкой кататься на автомобиле. При этом родственница телеведущей развлекала детей разными играми. Бородина предстала в дутом пуховике оверсайз Prada оливкового цвета. Она его сочетала с джемпером Dior. Бородина находилась в хорошем настроении и играла вместе с наследницами. А вечером они насладились мультфильмом, который посмотрели в домашнем кинотеатре.

В этот же день трендовый зимний образ показала Яна Рудковская. Она отправилась в школу фигурного катания своего мужа Евгения Плющенко. С собой светская львица взяла собаку Фифу, которую облачила в свитер. Жена фигуриста запечатлелась на ледовой арене в дутом пуховике золотого цвета. Наряд был притален с помощью пояса. Яна дополнила аутфит вязаной шапкой Chanel.

«Субботняя Фифа в гостях у ангелов Плющенко», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом блондинки. Многие не смогли решить, кто одет более модно на снимке. «Очень красивая куртка», «Шапка и свитер у Фифы как из 80-х», «Так красиво шикарно выглядите», «У вас образ очень красивый», «Какие дамы», — прокомментировали пост подписчики.

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