По-зимнему: Ксения Бородина в новой шубе из натурального меха отправилась в школу за дочкой

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Девушка зарабатывает не только на проекте «Дом-2», но также с помощью рекламы в соцсетях и в качестве ведущей свадеб и других мероприятий. Она не раз хвасталась дорогостоящими обновками. С наступлением осени девушка купила несколько разных пальто, пуховиков и теплых трикотажных костюмов. А в середине ноября она отправилась в магазин, где ей приглянулись две шубы.

Бородина не могла определиться, какой мех ей нравится — темный или светлый. Поклонники предлагали ей взять сразу две шубы, но девушка заверила, что даже для нее это дорого. В итоге она покинула бутик с покупкой, но только с наступлением календарной зимы «выгуляла» свою обновку.

3 декабря Ксения поехала на своем «гелике» забирать старшую дочку Марусю из школы и младшую дочку Теону из садика. Телеведущая запечатлела себя в шубе из натурального соболиного меха. Она пела старые хиты, наслаждаясь поездкой.

Младшая наследница звезды призналась, что хотела остаться в садике до ужина. Она была облачена в белый пуховик и вязаную шапку. Ее сестра шла рядом в длинном неоновом пуховике. Бородина решила побаловать наследницу. Она купила гамбургеры и сама не отказалась от вредной пищи. Телеведущая завезла девочек домой, а сама отправилась на работу.

Поклонники восхитились заботливой мамой. При этом многие стали недоумевать, почему Ксения сменила плюшевую экошубу на натуральный мех.

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