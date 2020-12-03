«Фея крестная»: Рудковская в черном пальто без рукавов посетила особняк Долгоруких

Яна Рудковская любит не только тратить баснословные деньги на люксовые наряды, но и на посуду, декор и другие вещи. Каждый новый год светская львица украшает праздничный стол особенным сервизом, вазами и устраивает застолье. В этом году она не стала устраивать званых ужинов из-за пандемии коронавируса. Но на Новый год продюсер соберет родных за столом. На этот раз компанию ей составит не только Евгений Плющенко и сын Александра, но и малыш Арсений, который родился минувшей осенью.

С наступлением декабря звезды стали готовиться к предстоящим праздникам. Наталья Водянова, Дима Билан и другие известные персоны уже украсили елку. Теперь начала готовится к Новому году и Яна. Накануне она отправилась к ювелиру Петру Аксенову, который создает уникальные вещи, включая посуду и елочные игрушки. Она показала, какая елка представлена на его новогоднем базаре.

«Игрушки могут передаваться из поколения в поколения. Эти лошадки! У меня есть елка от Dior маленькая, от Louis Vuitton с игрушками их, и вот еще от Пети я собираю. Видишь, у него самовар. Это вообще находится в комнате Наташи Ростовой! Расскажи, Петь!» — стала делиться звезда.

«Это исторический особняк Долгоруких, с кем дружил Лев Николаевич Толстой. Он приходил сюда и здесь писал роман «Война и мир», « рассказал ювелир.

Сама Рудковская была облачена в черное пальто с капюшоном, но без рукавов. Она выглядела необычно и стильно. «Крестная фея», — назвал ее Петр. Он подарило своей гостье бокалы для шампанского с гравировкой первых букв ее имени и фамилии, а также Евгения Плющенко. Светская львица осталась в восторге от презента.

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