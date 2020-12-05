«Must have этого сезона!»: Ксения Бородина вслед за Еленой Летучей купила новую сумку Prada

Ксения Бородина привыкла выглядеть модно. Она не раз высмеивала свои же образы прошлых лет. По словам девушки, стилисты обожали делать ей безумные укладки, а некоторые наряды, она даже не помнит, зачем надевала. Теперь вкусу телеведущей завидуют многие поклонники. А на съемках передач стилисты порой ничего не меняют в ее образах. Не удивительно, что она любит хвастаться обновками и давать советы фанатам.

На днях Ксения решила показать очередную люксовую вещь, за которой стояла в виртуальной очереди. Она показал коробку, которую ей доставили домой.

«Как долго я тебя ждала! Давай откроем. Как вы думаете, что здесь?» — заинтриговала звезда.

Телеведущая распаковала пакет, где оказалась кожаная сумка-банан Prada из новой коллекции. Ранее Бородина уже покупала похожую сумку, но из ткани. Такую же обновку чуть ранее получила Елена Летучая. Она ездила за сумкой в магазин.

«Ааа, вот она. Must have этого сезона!» — похвасталась Ксения.

Поклонники были изумлены элегантной сумкой. Многие отметили, что им понравился выбор знаменитости. К слову, стоит такая сумка больше 100 тысяч рублей. Однако телеведущая не жалеет денег на вещи. Каждый сезон она находит различные наряды и обувь, на которые тратит сотни тысяч рублей. А не так давно Бородина приобрела шубу из натурального меха, в которой теперь с удовольствием ездит на работу в морозы.

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